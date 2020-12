A distanza di poco meno di tre mesi la compagnia di Lei Jun ha finalmente rilasciato il codice sorgente del kernel di Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro, gli attuali modelli top della famiglia, rinnovando ancora una volta il suo impegno e l'apertura verso gli sviluppatori di terze parti ed il mondo del modding.

Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro: disponibile il codice sorgente del kernel | Download

Come abbiamo spesso sottolineato, infatti, grazie a questa possibilità i developer sono in grado di mettere mano ai dispositivi a tutto tondo per dare vita a custom ROM, kernel personalizzati, mod e tanto altro. L'apertura al modding è spesso uno degli aspetti presi in considerazione dagli utenti più attivi in tal senso e il fatto che Xiaomi abbia pubblicato il codice sorgente del kernel di Mi 10T e Mi 10T Pro è di certo un vantaggio. Aspettiamoci quindi tante novità e magari una recovery TWRP dedicata.

I due top di gamma condividono le medesime caratteristiche, fatta eccezione per il comparto fotografico: queste analogie si notano anche dal codice sorgente del kernel, unificato per entrambi i modelli. Per quanto riguarda gli ultimi smartphone di Xiaomi che si sono aperti in questo senso troviamo la recente pubblicazione dei dati relativi a vari dispositivi della serie Mi 8 e Mi 9.

