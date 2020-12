Anche se mancano ancora un paio di settimane tira già aria di Natale ed è il momento di pensare ai regali (sia per gli altri che per sé stessi, ovviamente). Se quest'anno volete pensate a rendere più sicura la vostra casa, EZVIZ ha dato il via alle offerte di Natale su Amazon con tante telecamere di sicurezza a prezzo scontato. E per i più esigenti o i veterani del brand, arriva anche una nuova soluzione da esterno.

Offerte di Natale EZVIZ: la nuova telecamera di sicurezza CTQ3N debutta in sconto

Ovviamente avendo citato il modello EZVIZ CTQ3N, fresco di lancio, è impossibile non partire proprio da questo dispositivo. Si tratta di una telecamera di sicurezza da esterno con tanto di visione notturna a colori (gestita tramite AI), risoluzione Full HD (1080 pixel), rilevamento intelligente delle figure umane e l'immancabile certificazione IP67 contro acqua e polvere. L'IP Camera sarà in sconto fino al 18 dicembre a 63.99€ e l'offerta sarà attiva dalle prossime ore.

Tocca poi al modello siglato CTQ3W, disponibile già da oggi in sconto a 35.99€: si tratta di una soluzione da esterno con risoluzione HD di certo più economica rispetto all'ultima videocamera.

Il resto delle offerte di Natale per le telecamere di sicurezza EZVIZ su Amazon continuano dal 14 dicembre e termineranno il 17 dicembre. Di seguito trovate i prodotto in sconto, con tutta una serie di prezzi accessibili ed un risparmio fino al 50% su alcuni modelli.

Articolo sponsorizzato.

