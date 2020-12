Meizu prepara il suo ingresso nel mondo della domotica smart

Da qualche anno non si parla più di Meizu con così tanta frequenza. Dopo un periodo di investimento in occidente, l'azienda ha deciso di ridimensionarsi, dedicandosi esclusivamente al mercato asiatico. Basti constatare che la produzione è passata da 18 modelli di smartphone nel 2018 a 6 nel 2019 ed infine solo 2 nel 2020. Ed è un peccato, perché spesso la società si è dimostrata valida in un panorama che spesso tende ad appiattirsi con smartphone spesso uguali fra loro. Mentre la società sembra aver deciso di rallentare quasi del tutto la produzione di smartphone, potrebbe bollire in pentola qualcosa nell'ottica della domotica.

LEGGI ANCHE:

Meizu: scarica i Live Wallpaper della Flyme OS 8 | Download

Meizu brevetta nuovi dispositivi, forse per il settore della domotica IoT

All'interno dei database degli enti SIPO e 3C sono apparse delle certificazioni Meizu che potrebbero suggerire uno spostamento negli interessi produttivi dell'azienda. Nei documenti si menziona la parola LIPRO, forse il nome che Meizu potrebbe adottare per indicare questa linea di prodotti del mondo AIoT. Nelle certificazioni si menzionano classi di prodotti generiche ma che indicherebbero l'appartenenza al segmento dei dispositivi domotici.

La certificazione 3C scende un po' più nello specifico, con un dispositivo ancora anonimo ma che potrebbe essere un qualche tipo sistema di illuminazione. I primi dettagli parlano di una sorta di luce LED da soffitto, realizzato dalla società Guangdong Sat Infrared Ltd. A questo punto siamo curiosi di scoprire se effettivamente Meizu si lancerà in questa nuova avventura.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu