Meizu: scarica i Live Wallpaper della Flyme OS 8 | Download

Nelle scorse settimane è ufficialmente partito il roll-out della nuova Flyme OS 8 a bordo degli smartphone Meizu supportati. Al debutto con la serie 17, una delle novità incluse nell'ultima UI sono i Live Wallpaper. Similarmente ai Super Wallpaper di Xiaomi, anche questi sono sfondi dinamici che permettono di personalizzare ulteriormente l'estetica dei dispositivi. Solitamente questo tipo di sfondi sono legati esclusivamente alla UI che li include, ma il mondo del modding riesce sempre a compensare queste limitazioni.

Aggiornamento 14/11: aggiunti nuovi Live Wallpaper, li trovate a fine articolo.

Disponibili al download i Live Wallpaper lanciati con la Flyme OS 8

L'utente XDA linuxct ha ben pensato di effettuare un porting di questi Live Wallpaper. Così facendo sono utilizzabili anche su smartphone che non sono Meizu o che non hanno la Flyme OS 8. Gli sfondi animati della Flyme presentano delle bolle che scorrono lungo lo schermo, disponibili in 5 tinte differenti.

Aggiornamento 14/11

A mesi di distanza, linuxct ha estratto 9 nuovi Live Wallpaper dall'APK della Flyme 8. In questo tempo, Meizu ha rilasciato nuovi sfondi animati per i propri utenti, adesso disponibili anche per i non possessori di smartphone Meizu grazie a questo porting. Nell'archivio sottostante trovate i nuovi sfondi: Snowy Mountain, Ancient Golden Lava, Cold Granite, Rose, Blue Anemone, Crystallized Petal, The Wave, Deep Diving e The Ripple. Ognuno di questi ha un'animazione unica, con cui è possibile interagire tramite il movimento guidato dall'accelerometro (ad eccezione degli ultimi 3 dell'elenco).

Now for some brand new ones. Here's 6 new 3D wallpapers which include Snowy Mountain, Ancient Golden Lava, Cold Granite, Rose, Blue Anemone and Crystallized Petal. These use your device's accelerometer to change the perspective of the Live Wallpaper pic.twitter.com/ja2Yg7EmOJ — linuxct (@linuxct) November 12, 2020

Se foste interessati a provarli sul vostro dispositivo, potete scaricare ed installare il file APK che trovate in download. Nel caso non li visualizzaste nel selettore di sfondi di default del vostro smartphone, potete provare a settarli con Google Sfondi.

