Quando guardiamo agli smartphone rugged, la prima cosa che ci viene in mente è: corpo rinforzato e tanta batteria. Ed in effetti è quello che riassume ciò che è il nuovo Doogee S59 Pro, dalle specifiche interessanti ed un ottimo prezzo per la fascia rugged.

Doogee S59 Pro: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo smartphone rugged

Design e specifiche

Il design è effettivamente quello che potremmo aspettarci da uno smartphone rugged. Infatti, il Doogee S59 Pro ha cornici rinforzate e materiali resistenti che fanno da componente per tutte le certificazioni di cui si avvale, combinate poi alle specifiche. Partiamo ad esempio dal display da 5.7″ con risoluzione HD+ (1520 x 720 pixel) in cui è alloggiato il drop notch per la selfie camera. Quanto al chipset, troviamo una CPU MediaTek Helio P35.

Quanto alla fotocamera, l'S59 Pro è dotato di una Quad Camera con sensore principale da 16 MP, così come la selfie camera da 16 MP. Quello che però dà più lustro al Doogee è senza dubbio la batteria, un super modulo da 10.050 mAh, che garantisce un'autonomia di svariati giorni. Per la memoria abbiamo 4 GB di RAM e 128 GB di storage, mentre per l'audio è presente il potente speaker con amplificatore SMART IC da 2 W, sicuramente una chicca.

Per le certificazioni abbiamo le sempre presenti, quando si tratta di rugged, IP68/IP69K/MIL-STD-810G per resistenza ad acqua e polvere.

Doogee S59 Pro – Prezzo e disponibilità

Attualmente lo smartphone rugged Doogee S59 Pro è in pre-ordine su AliExpress al prezzo di 176.20 €, con data di uscita sul mercato fissata a poco dopo metà dicembre 2020. Un prezzo sicuramente a fuoco per quello che offre.

Articolo sponsorizzato.

