Se siete clienti TIM ed avete effettuato l'iscrizione gratis al programma TIM Party, allora potete partecipare ad un concorso che mette in palio ogni giorno uno smartphone Xiaomi Mi 10T 5G: ecco come fare per partecipare e come funziona l'iniziativa promozionale del gestore.

Come vincere uno Xiaomi Mi 10T con TIM Party: ecco tutti i dettagli dell'iniziativa

Nel caso vi foste persi qualche dettaglio, TIM Party è il programma fedeltà dell'operatore: per iscriversi gratuitamente basta registrarsi utilizzando l'account MyTIM, tramite l'app ufficiale del gestore. Gli iscritti possono beneficiare di varie promozioni, in base al numero di anni di permanenza in TIM. Ma come fare per vincere uno Xiaomi Mi 10T gratis attraverso TIM Party?

Il nuovo concorso del programma fedeltà è incentrato proprio sul flagship della compagnia cinese e permette di vincere un dispositivo al giorno fino al prossimo 9 dicembre 2020; inoltre è prevista anche un'estrazione di recupero entro il 20 dicembre. Per partecipare basta accedere alla propria area riservata di TIM Party e poi alla pagina dedicata all'iniziativa promozionale per vincere uno Xiaomi Mi 10T.

Iscrivetevi al concorso – se è la prima volta che provate – e potrete scoprire subito se avete vinto. Si tratta infatti di un concorso Instant Win e ogni giorni vengono offerte delle possibilità in base al numero di anni come clienti TIM, secondo questo schema:

Nuovi clienti attivi da almeno 12 mesi – 1 possibilità

Già clienti attivi da oltre 12 mesi e fino a 5 anni – 2 possibilità

Clienti attivi da almeno 5 anni – 3 possibilità

Clienti con linea fissa e mobile e con offerte speciali sulla linea mobile (TIM UNICA, TIM 100%, TIM Smart, TIM Connect, TIM Super e TIM Vision) – 5 possibilità

Insomma, ogni giorno fino al 9 dicembre sarà possibile sfruttare un numero di tentativi in base alla propria categoria di appartenenza. Comunque si tratta di un concorso completamente gratis, dedicato agli iscritti a TIM Party (ricordiamo ancora una volta che si tratta di un programma gratuito), quindi provare a vincere uno Xiaomi Mi 10T non costa nulla. Infine, se volete saperne di più sul nuovo flagship di Xiaomi qui trovate la nostra recensione.

