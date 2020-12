In Cina praticamente tutti utilizzano oggi uno smartphone. Adulti, ragazzi, bambini e anziani si dilettano nell'uso di telefoni sempre più avanzati e dei brand che siamo abituati a conoscere tutti. Proprio per questo ZTE, insieme a JD.com, lancerà l'iniziativa che permetterà al nuovo smartphone V2021 di essere adatto proprio agli anziani.

ZTE: lo smartphone V2021 avrà un'app dedicata totalmente agli anziani

L'iniziativa, chiamata “Elder Smartphone“, comporta l'aggiunta nel nuovo ed imminente ZTE V2021 venduto su JD.com dell'applicazione Family Love, un sistema per tutta la famiglia al fine di risolvere tutti i problemi proprio per gli anziani che utilizzano lo smartphone.

Infatti, essa include un consulto online, al fine di risolvere il problema delle lunghe attese in fila sia nei negozi, sia nei servizi necessari e sia dal medico. Tutto questo sarà coordinato dal Jingdong Internet Hospital. Tra l'altro, sarà anche coadiuvato dal carrier cinese Tianyu, così da creare una rete totalmente collegata.

Infine, anche il prezzo dello ZTE V2021 sarà elder-friendly (cioè favorevole per gli anziani) dato che arriverà a costare alo massimo di 1400 yuan, cioè circa 177 €. Non ci resta che attendere domani, 2 dicembre 2020 per conoscere altri dettagli.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu