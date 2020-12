codice sconto teclast f15s

I notebook, specialmente quelli a prezzi accessibili, sono tra i prodotti più richiesti di questo 2020 a causa dell'incremento dello smart working e della DaD. E quando si parla di soluzioni economiche, la compagnia cinese non può che spuntare tra i protagonisti: Teclast F15S debutta su AliExpress con tanto di codice sconto dedicato e spedizione dall'Europa, ponendosi come una buona alternativa!

Teclast F15S notebook low budget è in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa

Realizzato in metallo e dotato di un corpo sottile (7 mm di spessore) ed un peso contenuto, Teclast F15S si presenta come un'ottima alternativa per chi cerca un notebook low budget votato allo smart working e alla DaD, ma senza rinunciare ad un pannello ampio. Infatti il dispositivo offre un display IPS da 15.6″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) mentre a muovere il tutto troviamo un processore Intel Apollo Lake (con turbo boost fino a 2.4 GHz) accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage SSD. L'area sotto la tastiera è occupata da un trackpad ambio e comodo, perfetto per muoversi in maniera agevole.

Il nuovo Teclast F15S è disponibile in offerta con codice sconto dedicato su AliExpress, tramite il box che trovate in basso. Nel caso in cui non riusciate a visualizzare correttamente il link o il coupon, provate a disattivare AdBlock. Infine, vi ricordiamo che il terminale beneficia delle spedizione gratis dai magazzini Europei (quindi con consegna rapida).

Inoltre è presente anche un Coupon venditore che farà scendere il prezzo finale a 255€: basterà cliccare sul pulsante Ottieni Coupon presente sotto il prezzo (nella pagina dedicata su AliExpress) e selezionare il codice del valore di 3.3€.

Articolo sponsorizzato.

