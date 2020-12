Negli ultimi anni, c'è stata la crescita di una nicchia di telefoni che possiamo definire da gioco mobile. Tra questi c'è il Black Shark 3, dell'universo Xiaomi, che con le sue specifiche al top è lo smartphone da gaming imperdibile al prezzo in offerta con Coupon su Banggood.

Black Shark 3 è in offerta con Coupon in versione Global 8/128 GB su Banggood

Il design del Black Shark 3 in offerta su Banggood riprende quello dei suoi predecessori, rivelando senza troppi fronzoli la sua anima da smartphone gaming. Ma anche al suo interno è davvero potentissimo, considerando il chipset Snapdragon 865, la GPU Adreno 650, memoria RAM da 8 GB LPDDR5 e storage da 128 GB UFS 3.0.

Anche il comparto fotografico è di tutto rispetto, con un modulo triplo da 64 + 13 + 5 MP ed una selfie camera da 20 MP. Per la batteria, è presente un blocco da 4720 mAh con ricarica ultra-rapida da 65 W. Il display è un pannello da 6.67″ Full HD+, con refresh rate a 90 Hz e campionamento del tocco a 270 Hz.

Il Black Shark 3, in versione Global 8/128 GB, va quindi in offerta in sconto con Coupon su Banggod al prezzo di 367.50€, che lo rende uno degli smartphone da gaming, ma anche in generale, più interessanti sul mercato.

