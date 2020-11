I servizi cloud sono ormai qualcosa di talmente automatico per gli utenti che quasi non ci si fa più caso. Ma quanto è importante poter gestire al meglio i propri documenti direttamente da lì senza scaricarli? A questo ci ha pensato anche Xiaomi, che ha aggiunto l'editor di documenti online al servizio Mi Cloud.

Xiaomi: ecco come funziona l'editor di documenti online di Mi Cloud

Partendo dal presupposto che è possibile modificare file con un solo click in qualsiasi momento, a patto che siate online, così da non perdere più alcuna novità, l'editor di documenti online di Xiaomi Mi Cloud ha sia un accesso Desktop che Mobile. Sul primo, basta andare sul sito i.mi.com e poi cliccare sul disco cloud per caricare il file da modificare. Da mobile invece, bisogna andare in Impostazioni, Account, Servizio Cloud e cliccare sul disco cloud al fine di caricare e modificare documenti ovunque voi siate.

Oltre alle modalità di accesso, ecco quali sono le caratteristiche dell'editor di documenti di Xiaomi Mi Cloud: supporto alla modifica online, sincronizzazione multi-dispositivo e la visualizzazione in tempo reale. In più, conserva la versione precedente, nel caso doveste perdere quella attuale. I file supportati sono: .doc, .xlsx, .ppt, .pdf. Il file non dev'essere più grande di 4 GB.

Attualmente questa opzione è attiva nel servizio cinese del Mi Cloud, ma non è escluso che arrivi anche nella versione Occidentale.

