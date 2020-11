Per gli utenti in cerca di una stampante 3D in offerta per il Black Friday, lo store GearBest mette a disposizione due prodotti che non si fanno mancare niente: Artillery Sidewinder X1 e GENIUS sono pratiche, facili da montare e performanti e diventano ancora più interessanti grazie all'offerta lampo dedicata.

Stampante 3D Artillery Sidewinder-X1 e Artillery GENIUS in offerta lampo su GearBest

Per quanto riguarda il modello Artillery Sidewinder X1, si tratta di una soluzione dotata di un display touch a colori, con tanto di sensore di fine filamento ed il supporto per schedine e penne USB. Silenziosa ed affidabile, la Sidewinder rappresenta un'ottima alternativa per i più esperti, desiderosi di provare una stampante di fascia media senza spendere troppo.

Il modello Artillery GENIUS si presenta invece come una soluzione più adatta ai neofiti, ad un prezzo minore. Facilissima da montare (arriva in due parti), il design richiama quello del modello X1 visto poco sopra ed anche in questo caso abbiamo un display touch a colori e le porte USB ed SD per le memorie.

Le stampanti 3D Artillery Sidewinder X1 e GENIUS sono disponibili in offerta lampo sullo store GearBest; entrambi i prodotti beneficiano della spedizione gratis dall'Europa (assicuratevi che sia selezionato il magazzino Germania). In basso trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

