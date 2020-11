Da quando sono state presentate, le cuffie TWS del brand cinese hanno catturato l'attenzione di molti utenti sia possessori di smartphone del brand che non. Il loro form factor è tra i più apprezzati e la possibilità di averle ad un prezzo inferiore ai 50€ su Banggood, grazie al codice sconto dedicato, rendono le OnePlus Buds un'acquisto irrinunciabile!

Codice sconto OnePlus Buds: le cuffie TWS scendono al miglior prezzo | Offerta Black Friday

Le OnePlus Buds sono cuffie TWS non in-ear con un design che ormai abbiamo imparato a conoscere ma che attira sempre tanti utenti. Ma le sue garanzie sono sicuramente la qualità del suono grazie ai protocolli Bluetooth A2DP, aptX, AVRCP, HFP, HSP, la grande autonomia che permette agli auricolari di riprodurre 6 ore di musica ininterrottamente e fino a 30 ore se caricate tramite il case in ABS e silicone, molto resistente.

Non mancano i controlli touch e smart alle OnePlus Buds, che con 2 tocchi passano possono passare da una traccia all'altra, richiamare l'assistente vocale o mettere play/pausa. Con una pressione di 3 secondi invece si passa ad un altro dispositivo. Presente inoltre certificazione IPX4. Il Fast Pair permette inoltre un abbinamento Bluetooth (5.0) rapidissimo.

Le cuffie TWS OnePlus Buds sono in offerta sullo store Banggood al prezzo imbattibile di 48.6€ grazie al codice sconto che trovate nel box in basso. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock. Infine, prima di lasciarvi, qui trovate la nostra recensione delle cuffie TWS di OP.

