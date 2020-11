Siamo sempre più vicini all'evento dell'anno del commercio fisico e online, con il 27 novembre 2020 che è ormai dietro l'angolo. Tutti i brand e gli store sono pronti ad attrezzarsi e così ha fatto anche il produttore di audio di alta qualità Sonos, che ha lanciato una serie di offerte molto interessanti per il Black Friday 2020.

Sonos: tutte le offerte su soundbar e speaker audio per il Black Friday 2020

Quali sono quindi i prodotti in sconto sul sito ufficiale? Sonos ha deciso di andare forte per questo Black Friday 2020 ed ha lanciato offerte sia per l'home theater che per gli speaker audio.

Sonos Beam e Sub

Partendo dalla soundbar Beam, che con le sue caratteristiche complete e l'interazione smart scende all'ottimo prezzo di 399 €, quindi in sconto di 100 €. Inoltre, va in sconto anche il subwoofer wireless Sonos Sub, che unito alle soundbar e gli smart speaker del brand restituisce un suono da cinema, sempre scontato di 100 € al prezzo di 699 €.

Sonos Move, One e One SL

Oltre ai prodotti home theater, il Black Friday 2020 di Sonos ha in serbo offerte importanti anche per gli speaker smart, come il portatile Move, resistente e versatile al prezzo in sconto di 299 €, quando prima era a listino a 399 €. Passando poi agli speaker medio-gamma della linea One, è possibile avere uno sconto di 50 € sia sul Sonos One (che scende al prezzo di 179 €) e One SL, al convincente prezzo di 149 €.

Black Friday 2020 Sonos

Le offerte sopracitate per il Black Friday di Sonos saranno attive dal 26 novembre 2020 fino al 30, così da avere il tempo utile per poter acquistare uno dei prodotti del brand leader nel settore home audio. Vi lasciamo il link che porta al sito ufficiale di Sonos.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu