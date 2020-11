Nei giorni scorsi sono arrivate le prime conferme in merito ad un nuovo smartphone del brand partner di Xiaomi. POCO M3 è ormai dietro l'angolo ed è in dirittura d'arrivo anche in Italia: ecco come fare per seguire l'evento di lancio in streaming tramite i canali social ufficiali.

Xiaomi presenta POCO M3: ecco come seguire l'evento di lancio in Italia

Se siete interessati e volete saperne di più su quello che ci aspetta con il nuovo POCO, qui trovate un recap di tutti i leak e le conferme arrivate fino a questo momento. I primi render hanno già fatto capolino, svelandoci un dispositivo caratterizzato da un display da 6.53″ con notch a goccia ed una back cover con una tripla fotocamera dal layout rettangolare. Ma come seguire l'evento di lancio di POCO M3 in Italia? Niente di più semplice: il nuovo mid-range debutterà il 24 novembre 2020 alle ore 13 e l'evento sarà trasmesso in streaming tramite i canali social dell'azienda. In basso trovate il collegamento sia a YouTube che a Facebook, direttamente al video della presentazione.

Al momento mancano ancora dettagli sul prezzo di vendita e su alcune caratteristiche, ma siamo estremamente curiosi di fare conoscenza con POCO M3. Sarà all'altezza del best buy X3 NFC? Non ci resta che attendere il debutto per scoprirlo!

