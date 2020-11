La settimana del venerdì nero si fa sempre più allettante, con tantissimi prodotti disponibili a prezzo scontato ed i principali brand cinesi impegnati a darsi battaglia a colpi di promo. La Black Friday Week arriva anche per XIDU, produttore specializzato in notebook, mini PC e accessori low budget, con tutta un serie di offerte dedicate ai suoi terminali di punta.

XIDU lancia le offerte per il Black Friday con tanti notebook, mini PC ed accessori in sconto

Per prima cosa vi segnaliamo che le offerte per il Black Friday dedicate ai notebook e mini PC targati XIDU sono disponibili su AliExpress tramite lo store ufficiale del brand ed il Tech Store. In entrambi i casi troverete ad attendervi tanti dispositivi in promo, con sconti fino al 54%, coupon e ovviamente spedizione gratis. Inoltre su alcuni prodotti è disponibile la spedizione direttamente dall'Italia o dai magazzini europei. Ma bando alle ciance, andiamo a scoprire i principali prodotti in offerta.

Tra le proposte di XIDU per il Black Friday non poteva mancare l'ultimo PhilBook Y13, notebook convertibile equipaggiato con un processore Intel Core i5 e dotato di un display touch da 13.3″ Full HD. Il terminale scende di prezzo a 434€ con spedizione dall'Italia. Si continua con il laptop Tour Pro, soluzione con display touch 2K, corpo in metallo e design sottile, a 320€.

Serve un mini PC? Tranquilli perché non manca XIDU PhilMac, terminale che assomiglia al Mac Mini, disponibile a 158€ e recensito qui. La nostra panoramica termina con PhilBook Max e PhilBook Pro – rispettivamente in sconto a 301€ e 242€ – due convertibili dedicati alla produttività.

Infine, prima di lasciarvi, segnaliamo il nostro articolo dedicato al Black Friday, una pratica guida all'acquisto con tutti i dettagli dell'evento ed i principali store ed iniziative.

