Questo robot Xiaomi YouPin può essere pilotato e spara pure

Non passa momento senza che su Xiaomi YouPin ci sia un nuovo prodotto all'ordine del giorno, come questo robot radiocomandato. Prodotto dall'azienda partner BRAVOKIDS, è un giocattolo smart molto simile al più celebre DJI RoboMaster, per quanto abbia un prezzo molto più accessibile. A differenza del mezzo di DJI, non è richiesto un assemblaggio approfondito, essendo composto da due sezioni principali da innestare fra loro magneticamente. Misura 34,5 x 23 x 24,5 cm, è realizzato in plastica ABS ad alta resistenza, studiata per durare anche con un utilizzo all'aperto.

Su Xiaomi YouPin debutta il nuovo robot giocattolo BRAVOKIDS

La particolarità di questo robot BRAVOKIDS proposto su Xiaomi YouPin è l'alta maneggevolezza. Le quattro ruote da 11 cm di diametro che lo guidano consentono dei movimenti a 360°, potendo così virare velocemente ed ottenere così una guida piuttosto dinamica. Le scanalature presenti su di esse permettono di farlo muovere con agevolezza anche su superfici più difficili, come la ghiaia. C'è anche un sistema di rilevamento ad infrarossi sul frontale, evitando così in automatico possibili collisioni.

I comandi sono abilitati dal controller abbinato, con il quale regolare direzione e velocità, ma anche cambiare fra le tre modalità di guida, regolare suoni e sparare. Sì, perché il cannone nella parte superiore serve proprio a questo, duellare con altri compagni di gioco. Il mirino laser fa sì che si possa mirare con maggiore cura anche a distanza, grazie al deposito da 50 proiettili ad acqua.

Il robot BRAVOKIDS viene venduto in crowdfunding su Xiaomi YouPin ad un prezzo di circa 51€, pari a 399 yuan di listino.

