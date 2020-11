Sembrano non essersi attenuata la spinta delle sanzioni USA per quanto concerne la tecnologia cinese. Infatti, Huawei potrebbe a breve avere a che fare con nuovi problemi in Canada, paese con cui il brand ha avuto diatribe nel 2019, il cui partito di opposizione ha chiesto il ban in merito alle reti 5G.

Huawei: il partito conservatore del Canada chiede a Trudeau il ban per le reti 5G

La nuova richiesta sanzionatoria per Huawei parte dal partito di opposizione del Parlamento, cioè il partito conservatore del Canada. Il loro leader, Erin O'Toole, ha dichiarato infatti: “Chiediamo al governo liberale di far crescere finalmente una spina dorsale e prendere una decisione sul coinvolgimento di Huawei nella rete 5G del Canada“.

Questo è avvenuto anche perché il governo canadese ha ritardato la decisione su quali saranno le aziende che dovranno fornire apparecchiature per il 5G. Ed il Canada è l'unico paese del gruppo Five Eye, con cui condivide l'intelligence, a non aver bandito Huawei, mentre gli altri membri come USA, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda lo hanno già fatto.

La palla ora passa al Premier canadese Justin Trudeau, che vuole attendere prima le giuste garanzie dalle agenzie di intelligence prima di poter agire in questo senso, quindi ci sarà ancora da attendere.

