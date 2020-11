La cura della casa è diventata sempre più comoda e sempre più veloce. Chiaramente, esistono prodotti dedicati di ogni fascia di prezzo, ma sicuramente risparmiare qualcosa potrebbe essere utile. Come l'aspirapolvere ciclonico economico Xiaomi Deerma VC20 Plus, in offerta lampo e spedizione da Europa gratis su Cafago ad un prezzo ottimo.

Xiaomi Deerma VC20 Plus è l'aspirapolvere ciclonico economico in offerta lampo su Cafago

Cosa compone quindi questo vacuum cleaner? Il design dell'aspirapolvere ciclonico Xiaomi Deerma VC20 Plus è molto moderno e dalla struttura sottile. Questo però non impedisce all'utile elettrodomestico di essere potente, come per il motore da 3000 rpm e da 150 W, oltre ad una batteria da 2200 mAh che garantisce comunque una pulizia per 30 minuti (modalità standard).

Quanto alla potenza di aspirazione, l'aspirapolvere Deerma arriva a 8000 Pa, ma è anche molto silenzioso, dato che siamo a meno di 75 dB. Il vano polvere ha una capacità da 0.6 litri. Inoltre, sono presenti tanti accessori da applicare all'estremità che ci permettono non solo di pulire il pavimento, ma anche le briciole, le tende, la tappezzeria dell'auto ed i condotti d'areazione. Molto buono il filtro HEPA.

L'aspirapolvere ciclonico economico Xiaomi Deerma VC20 Plus arriva quindi in offerta lampo su Cafago al prezzo di 69.69 €, un prezzo molto interessante considerando la spedizione da Europa gratis.

