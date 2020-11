Brutto colpo da Google Foto: niente più spazio illimitato gratuito

Google Foto è universalmente apprezzato per lo spazio illimitato gratuito per salvare le proprie foto in cloud. Questo con qualche compromesso, ovvero il salvataggio in formato compresso, ma con una qualità visiva decisamente accettabile per un servizio gratuito. Purtroppo da oggi non sarà più così: non sarà più possibile beneficiare senza alcun costo del salvataggio senza limiti in cloud.

Sono passati più di 5 anni dal lancio di Google Foto e da allora moltissimi utenti hanno usufruito dello spazio illimitato offerto in modo gratuito. Ad oggi il cloud Google ospita qualcosa come più di 4 trilioni di files multimediali e ogni settimana vengono caricati 28 miliardi foto e video. Anche per questo il colosso di Mountain View ha affermato di voler cambiare le proprie policy, in modo da garantire una qualità ottimale per così tanti utenti.

Lo stop al servizio gratuito avverrà a partire dall'1 giugno 2021, dando modo agli utenti di regolarsi di conseguenza. Da quella data in poi saranno offerti “solo” 15 GB di spazio gratuito: superata questa soglia, sarà necessario sottoscrivere un piano tariffario in base allo spazio necessario. Con l'abbonamento mensile a Google One si potranno avere i seguenti piani tariffari: 100 GB per 1,99€, 200 GB per 2,99€ oppure 2 TB per 9,99€. Quest'ultima tariffa includerà anche la possibilità di utilizzare una VPN gratuita per il proprio smartphone.

Questo spazio sarà condiviso fra Foto, Drive e Gmail, ma attenzione: tutte le foto caricate in Qualità Alta entro l'1 giugno 2021 non saranno contate per il raggiungimento dei 15 GB. Pertanto vi invitiamo a salvare tutto quello che vi serve entro quella data, in modo poi da avere 15 GB puliti da utilizzare successivamente. Google ci tiene a far sapere che i possessori di smartphone Pixel non avranno questo limite.

