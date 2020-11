Tronsmart Mega Pro 60W è lo speaker Bluetooth potente e compatto, in sconto dall’Europa

Spesso è difficile trovare un buon altoparlante portatile adatto alle proprie esigenze: quando si pensa ad una soluzione compatta è la potenza a risentirne, mentre quando si punta a questo aspetto, a volte le dimensioni non sono proprio l'ideale. E lo speaker Bluetooth Tronsmart Mega Pro nasce proprio con quest'obiettivo in mente: quello di offrire prestazioni potenti, ma senza dover rinunciare ad un design salvaspazio.

Tronsmart Mega Pro: tutto quello che c'è da sapere sullo speaker Bluetooth

Lo speaker Bluetooth eredita il classico stile della famiglia Mega (qui trovate anche la nostra recensione), con un'elegante colorazione nera ed un intuitivo pannello touch con LED nella parte superiore, il quale ospita i vari controlli. Presenti all'appello anche il supporto NFC per la connessione rapida, tre modalità di equalizzazione, Bluetooth 5.0 ed il supporto ai controlli vocali.

Il retro ospita la porta Aux, il pulsante di accensione, lo slot per le schedine ed un ingresso Type-C per la ricarica. Il dispositivo funge anche da power bank USB-A per ricaricare il proprio smartphone.

Tronsmart Mega Pro è equipaggiato con due tweeter ed un woofer insieme ad un radiatore passivo e due amplificatori, il tutto con una potenza di 60W. Inoltre è possibile collegare insieme due speaker Meta Pro, per il massimo delle prestazioni in ogni occasione. Il resto delle caratteristiche comprende l'impermeabilità di tipo IPX5, la tecnologia SoundPulse e fino a 10 ore di riproduzione.

Insomma, si tratta di una soluzione completa e se siete curiosi di saperne di più vi rimandiamo alla pagina dedicata. Prima di lasciarvi, ricordiamo che sono ancora attive le offerte di Tronsmart per il Singles Day (e lo saranno per tutta la giornata del 12 novembre), mentre Mega Pro è acquistabile su Geekbuying con spedizione dall'Europa.

Articolo sponsorizzato.

