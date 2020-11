Dopo le sue cuffie con ANC, l'azienda cinese ritorna con una soluzione ancora più economica ma non per questo meno affidabile. Le cuffie TWS Elephone Elepods S si presentano come una soluzione low budget, ma non rinunciano ad un design elegante e compatto ed arrivano ad un prezzo bomba sullo store Banggood.

Elephone ElePods S debuttano in offerta lampo e costano solo 12€

Le nuove cuffie TWS della casa cinese arrivano con una configurazione a doppio microfono per la cancellazione del rumore, un design compatto (a capsula) ed un peso di appena 41 grammi. Inoltre sono presenti anche i controlli touch, una dettaglio che punta alla comodità eliminando la necessità di pulsanti fisici. Gli auricolari Elephone ElePods S sono dotati di un chip Bluetooth 5.0, che garantisce una connettività stabile e veloce.

Lato autonomia, l'azienda conferma fino a 4 ore di utilizzo continuo; con il case di ricarica si sale a circa 40 ore. Grazie alla resistenza agli schizzi IPX5 si tratta di una soluzione adatta allo sport (e alle giornate di pioggia, ovviamente).

Le nuove cuffie TWS Elephone Elepods S sono disponibili in offerta lampo sullo store Banggood: non dovrete inserire alcun codice sconto ma vi basterà semplicemente accedere alla pagina del prodotto per visualizzare la promo. Gli auricolari sono attualmente in preordine – si tratta di un'offerta lancio – e saranno spediti prima del 26 novembre. In basso trovate il link alla pagina dedicata: se non visualizzate correttamente il box provate a disattivare AdBlock.

