Uno dei prodotti più interessanti che si può acquistare a parte uno smartphone, un drone o diciamo altri prodotti smart, è una stampante 3D. Una soluzione ideale per chi cerca qualcosa per iniziare ma comunque dalle buone caratteristiche è sicuramente la stampante 3D Creality Ender 3X, in offerta lampo su TomTop con spedizione da Europa.

Creality Ender 3X: la stampante compatta ma potente va in offerta lampo su TomTop

Quali sono quindi le caratteristiche di questo prodotto per modelli 3D? La stampante Creality Ender 3X in offerta lampo su TomTop è molto compatta, avendo misure di 44 x 41 x 46.5 cm, ma è anche molto precisa e potente, dato che ha una precisione di ±0.1 mm con uno spessore di 0.1-0.4 mm. Quanto alla potenza, abbiamo una capacità da 360 W.

I file supportati dalla stampante 3D Creality sono STL, OBJ e G-Code, mentre la temperatura massima è di 255 °C. Il filamento prodotto è da 1.75 mm in PLA, ABS oppure in TPU o altri materiali. La velocità massima raggiunta è da 180 mm/s, mentre la tecnologia di modellazione è quella con deposizione fusa.

La stampante 3D Creality Ender 3X va quindi in sconto in offerta lampo su TomTop all'ottimo prezzo di 135 €, soprattutto considerando le sue caratteristiche e la comoda spedizione da Europa gratis.

