Uno dei brand più interessanti nel panorama musicale per quanto riguarda la mobilità è senza dubbio 1More. Produttore di auricolari e cuffie di grande qualità, 1More ha una linea alternativa chiamata OMthing, come le cuffie TWS in-ear EO002, in offerta lampo su TomTop.

1More OMthing EO002 sono le cuffie TWS economiche ma di qualità in offerta lampo su TomTop

Il design delle cuffie TWS 1More OMthing EO002 è decisamente in trend con gli auricolari in-ear attuali, anche di fascia di prezzo più alto. Ma anche le caratteristiche sono di tutto rispetto, con il case di ricarica da 550 mAh che garantisce 20 ore di riproduzione totale. Non manca il Bluetooth 5.0, con un raggio d'azione da 10 metri, un driver AAC da 7 mm e quattro microfoni per la riduzione del rumore.

Presenti controlli touch, ma anche la possibilità di ricaricare il case delle cuffie 1More con un power bank tramite ingresso USB Type-C. Tra l'altro, gli auricolari sono molto leggeri, visto che pesano solo 4 grammi l'uno. L'impedenza è invece da 32 ohm.

Le cuffie TWS in-ear 1More OMthing EO002 vanno quindi in offerta lampo con prezzo in sconto di 22.10 € su TomTop, decisamente un ottimo prezzo per le caratteristiche proposte e la storica qualità del brand.

