codice sconto robot aspirapolvere 360 c50

Se avete bisogno di un robot aspirapolvere ma non volete spendere una fortuna, allora 360 C50 è il piccoletto che fa al caso vostro: tanta potenza, stile ed autonomia ad al miglior prezzo di sempre grazie ad una nuova offerta di GearBest!

Il robot aspirapolvere 360 C50 è in offerta lampo, con tanto di spedizione dall'Europa

Il robot aspirapolvere 360 C50 arriva in un'elegante colorazione nera, puntando allo stile. Tuttavia ciò non vuol dire che il look sia il suo unico pezzo forte: oltre ad avere un design stiloso, infatti, il robottino è in grado di offrire una potenza davvero niente male, di 2.600 PA. All'interno trova spazio un contenitore per la polvere da 510 ml, facile da rimuovere e pulire. La batteria da 2.600 mAh offre fino a 120 minuti di autonomia e grazie all'app dedicata è possibile controllare il dispositivo tramite smartphone e aggiornare il software a bordo.

Curiosi di saperne di più? Allora date un'occhiata alla pagina dedicata al prodotto, tramite il box in basso: se non visualizzate correttamente il link, provate a disattivare AdBlock. Il robot aspirapolvere 360 C50 è in offerta lampo, quindi non sarà necessario inserire un codice sconto, su GearBest con spedizione dall'Europa ed il 50% di sconto: un'occasione d'oro!

Prima di lasciarvi, ricordiamo che il Singles Day 11.11 si avvicina: volete saperne di più sulle iniziative di GearBest? Allora qui trovate la pagina dedicata, con tutti i dettagli!

