Presentati in patria a fine settembre, i nuovi smartwatch delle serie GTS e GTR si apprestando ad arrivare in Europa e specificamente nel nostro paese. Infatti dopo le prime informazioni sul prezzo di vendita di Amazfit GTS 2 e GTR 2 dal rivenditore ufficiale in Italia ecco che i due indossabili arrivano finalmente anche da noi!

Aggiornamento 04/11: anche GTS 2 è disponibile all'acquisto. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Amazfit GTS 2 e GTR 2 ufficiali in Italia: i nuovi smartwatch di Huami arrivano anche da noi

GTR 2: tutto quello che c'è da sapere

Dopo il debutto in patria i nuovi Amazfit GTR 2 e GTS 2 arrivano anche da noi e le principali caratteristiche sono le stesse che abbiamo visto a bordo delle controparti asiatiche. Il modello GTR 2 segue la scia del predecessore, con un display AMOLED circolare da 1.39″, ma offrendo uno stile più raffinato ed elegante con una scocca in metallo e un vetro protettivo 3D. L'anima sportiva non viene tradita ed anche a questo giro troviamo un sensore ottico PPG con BioTracker di seconda generazione. Il monitoraggio dell'attività cardiaca viene migliorato ulteriormente, così come quello dedicato al rilevamento del sonno. Presente all'appello il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue (SpO2).

Ovviamente non mancano fino a 12 modalità sportive, la possibilità di sfruttare l'impermeabilità fino a 5 ATM per le attività in acqua ed un chip GPS ad altra precisione integrato. L'autonomia è affidata ad una batteria da 471 mAh, fino a 14 giorni di utilizzo. Tra le principali feature ricordiamo la possibilità di salvare la tua musica direttamente sul dispositivo ed ascoltarla tramite lo speaker integrato oppure collegando gli auricolari Bluetooth. Grazie al microfono e all'altoparlante è anche possibile rispondere alle chiamate, ma la vera chicca è di sicuro il supporto all'assistente smart Alexa, per controllare i dispositivi domotici.

GTS 2: che cosa cambia

Per chi punta ad un design differente, ovviamente è possibile puntare su Amazfit GTS 2. Rispetto al modello di cui sopra, l'indossabile adotta un display AMOLED rettangolare da 1.65″, con vetro protettivo dotato di curvatura 3D. Sottile e leggero, il GTS 2 non si fa mancare nulla, a partire dal monitoraggio SpO2 e all'assistente Alexa.

Anche in questo caso l'anima sportiva è palpabile: troviamo nuovamente 12 modalità sportive, monitoraggio dell'attività cardiaca e del sonno, GPS, impermeabilità fino a 5 ATM. La batteria da 246 mAh offre fino a 7 giorni di autonomia.

Amazfit GTR 2 e GTS 2 ufficiali: prezzo e disponibilità in Italia

Il prezzo di Amazfit GTR 2 in Italia, tramite il rivenditore ufficiale Amazfit.shop, è di 169.90€ per la versione base; si passa poi a 179.90€ per il modello in pelle. Il dispositivo è già disponibile in preorder, con spedizioni a partire dalla prossima settimana. Per quanto riguarda Amazfit GTS 2, il prezzo è di 169.90€. In basso trovate i link alle rispettive pagine presenti nello store online del rivenditore ufficiale Amazfit.shop.

