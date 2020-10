Redmi Note 9S: disponibile la MIUI 12 EEA Stable | Download

È giunto il momento: la MIUI 12 EEA Stable ha iniziato il suo corso per tutti i possessori europei di Redmi Note 9S. Ancor prima della versione Global, la ROM destinata al nostro continente è stata rilasciata ufficialmente. Ci riferiamo al modello con nome in codice “curtana“, commercializzato in India sotto forma di Redmi Note 9 Pro.

LEGGI ANCHE:

MIUI 12: tutti i bug sugli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO

Inizia il rilascio della MIUI 12 EEA Stable su Redmi Note 9S

La MIUI 12 EEA Stable che è in corso di roll-out a bordo di Redmi Note 9S è la V12.0.1.0.QJWEUXM. Le novità portate dall'ultima versione dell'interfaccia sono molteplici: le abbiamo trattate nel dettaglio nell'articolo dedicato, assieme alla roadmap ufficiale. Nel caso voleste provare la ROM, vi lasciamo al link per il download. L'installazione, come sempre, andrà effettuata tramite recovery, ma fatelo a vostro rischio e pericolo.

Scarica la MIUI 12 EEA Stable per Redmi Note 9S

Se voleste rimanere aggiornati sulle release della MIUI 12 per il vostro dispositivo, vi ricordiamo che nell'articolo dedicato trovate tutte le ultime versioni aggiornate quotidianamente. Ecco il changelog completo:

Control Center Novità – Lo swipe verso il basso dall'angolo in alto a sinistra apre la tendina delle notifiche e da quello destro apre il Control Center Ottimizzazione – Layout del Control Center in modalità Landscape

Sistema Fix – La home diventa nera ed inizia a lampeggiare dopo lo sblocco in alcune circostanze Aggiornate le patch di sicurezza Android ad ottobre 2020

Telefono Fix – Gli elementi della UI per accettare le chiamate non venivano mostrati in alcune circostanze

Lock Screen Fix – La firma personalizzata non appariva

Barra di stato e notifiche Fix – La barra di stato non veniva mostrata correttamente con i colori inversi

Fotocamera Novità – Una nuova modalità per la scansione dei documenti



Come installare la MIUI 12 Stabile

Le recovery ROM sono file ZIP che possono essere installate in locale o tramite modalità recovery (sia stock che TWRP).

Modalità locale Trasferisci il file ZIP nello smartphone nella cartella “downloaded_rom” della memoria principale, createla nel caso non ci fosse Andate in “Settings/About Phone/System Update“, cliccate sui 3 pallini in alto a destra e selezionate “Choose Update Package” (se non ci fosse, cliccate 10 volte sul logo MIUI nella schermata precedente) Selezionate il file ZIP ed installatelo

Modalità recovery Rinominate il file scaricato in “update.zip” e spostatelo nella directory principale della memoria nello smartphone Riavviate lo smartphone in modalità recovery tenendo premuto da spento contemporaneamente il tasto Power ed il tasto Volume Su Scorrendo con i tasti del volume e selezionate l'opzione “Install update.zip” premendo il tasto Power Installatelo e scegliete “Reboot” nel caso non si riavviasse da solo



clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu