LG Wing non convince: preordini sotto le aspettative

Qualche settimana fa vi abbiamo parlato di LG Wing, uno smartphone inedito che propone un design davvero molto particolare. Questo dispositivo, infatti, è dotato di ben due display, uno dei quali dotato di rotazione a T, che può tornare utile in diversi comparti. Dopo pochi giorni dal lancio, dunque, è partita la prima fase di preordini che, sotto alcuni aspetti, non ha proprio convinto.

LG Wing totalizza 1.275 unità in preordine

Pre order comparison(in Korea)

Galaxy Z Fold 2 : 80,000 units

LG Wing : 1,275 units (For reference, LG’s target is 3,000 units.) — Sleepy Kuma (@Kuma_Sleepy) October 5, 2020

Dai numeri riportati dalla stessa azienda, nella prima fase di preordini LG Wing ha raggiunto solo 1.275 unità. Segno che probabilmente il brand non è riuscito a veicolare il giusto messaggio con questo smartphone, o più semplicemente che tale prodotto non è piaciuto così tanto al pubblico. Malgrado tutto ciò, le aspettative dell'azienda non erano poi così elevate in merito a questi primi preordini.

LEGGI ANCHE:

OPPO Reno Flip 5G svelato: è il rivale del Samsung Galaxy Z Flip

Molto spesso i paragoni lasciano un po' il tempo che trovano, ma mettendo a confronto tale dispositivo con Samsung Galaxy Z Fold 2, in questo caso i preordini sono arrivati fino a 80.000 unità. Giusto per dare un'idea dei termini di grandezza di cui stiamo parlando. Al di là di questo, però, l'azienda si dice, al momento, moderatamente soddisfatta, sebbene non sia stata raggiunta la cifra preventivata di 3.000 ordini. Cosa accadrà, dunque, nelle prossime settimane?

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu