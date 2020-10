Huawei conferma: EMUI 11 Stabile a novembre, in Europa più tardi

Huawei sta iniziano il rilascio della nuova EMUI 11 Stabile, introdotta con la nuova famiglia Mate 40. Un rilascio contestuale all'ultimo Android 11, per quanto il firmware su Mate 40 sia ancora basato su Android 10. Ad oggi il major update è stato rilasciato unicamente sotto forma di Beta a bordo delle serie P40, Mate 30, Nova 7, Nova 6 e MatePad Pro. Inoltre, anche Honor ha portato la Magic UI 4.0 Beta a bordo della serie Honor 30 e V30.

EMUI 11 Stabile: Huawei conferma le date di rilascio del major update

Nel mentre il programma Beta prosegue, Huawei ha confermato il periodo di rilascio durante cui avrà luogo il debutto ufficiale della EMUI 11 Stabile. Come solitamente avviene, anche a questo giro il roll-out avrà inizio prima in Cina e lo farà ad inizio novembre. Non abbiamo ancora una data specifica, ma sappiamo che l'aggiornamento arriverà sui seguenti modelli: Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+, Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 30 RS Porsche Design e MatePad Pro. Per quanto riguarda l'Europa, invece, sarà necessario attendere il successivo mese di dicembre, probabilmente sugli stessi modelli.

Per tutte le informazioni su periodi di rilascio e modelli che riceveranno l'aggiornamento vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

