Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Mi Note 10 Lite e non solo: arrivano le offerte di Halloween di HonorBuy

Halloween porta con sé anche tantissime offerte: era solo questione di tempo prima che iniziassero a fioccare le prime promo e che lo store HonorBuy dicesse la sua. Impossibile non proporre l'ultimissimo Redmi Note 9 Pro, così come l'intramontabile Xiaomi Mi Note 10 Lite (con tanto di Mi Band 4C in omaggio): ma gli sconti non finiscono qui!

Offerte di Halloween HonorBuy: Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Mi Note 10 Lite, accessori per la domotica e tanto altro

Per quanto riguarda le promo già citate, con le offerte di Halloween di HonorBuy, Redmi Note 9 Pro scende di prezzo in varie versioni e colorazioni, a partire da 214€ per il modello da 6/64 GB. Gli amanti della fotografia non potranno che puntare sullo Xiaomi Mi Note 10 Lite, il “piccolo” camera phone da 64 MP che non mancherà di accontentare chi è in cerca di un dispositivo completo ed elegante: in questo caso si parte da 319€ ma c'è una sorpresa. Acquistando il dispositivo entro il 3 novembre, infatti, si riceverà in regalo una Xiaomi Mi Band 4C.

Le promozioni dedicate alla festa di Halloween continuano sulla pagina principale dedicata all'evento, con molteplici protagonisti. Xiaomi Mi 10 Lite – il piccolo della famiglia top del brand cinese – è disponibile a 299€, mentre non mancano offerte anche per gli ultimissimi membri della serie Mi 10T.

E se non siete interessati agli smartphone, vi segnaliamo che gli sconti arrivano anche per la sezione Smart Home (qui trovate la pagina dedicata), con una valanga di prodotti Dreame, Roborock, Mijia. Telecamere per auto, la bilancia smart del brand, robottini e aspirapolvere, proiettori e lampadine intelligenti: insomma, c'è solo l'imbarazzo della scelta!

Inoltre potete avere uno sconto aggiuntivo sui prodotti che vi interessano e risparmiare 5€ utilizzando il Coupon Esclusivo GIZCHINA5, da inserire nell'apposito box dedicato ai codici sconto presente all'interno del carrello. Vi ricordiamo che Honorbuy offre spedizione gratuita e rapida per gli ordini sopra i 50€; inoltre è presente l'assistenza in italiano e tutti i prodotti beneficiano di 24 mesi di garanzia. Per concludere, tutti i prodotti vengono spediti direttamente dai magazzini italiani.

Articolo sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu