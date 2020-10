Il monitoraggio della propria salute fisica e delle proprie attività sportive è diventata più semplice grazie ai dispositivi indossabili. Quelli più gettonati restano gli smartwatch, soprattutto se hanno un buon rapporto qualità/prezzo come il nuovo UMIDIGI Urun, presentato poche ore fa e già in vendita.

UMIDIGI Urun è lo smartwatch con 17 modalità sportive, GPS integrato e impermeabilità a meno di 40 €

Come si presenta il nuovo wearable del brand produttore del BISON? L'UMIDIGI Urun è uno smartwatch con cassa circolare in cui è incluso il display da 1.09″ (240 x 240 pixel) a colori, dotato di una batteria da 280 mAh che garantisce un'ottima autonomia fino a 10 giorni ed il chipset per wearable Nordic52840.

Quanto alle specifiche software, abbiamo ben 17 modalità sportive, tra cui la corsa monitorata dal GPS integrato con cui poi controllare tramite applicazione dedicata. In più, è presente il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue SpO2, quello per la frequenza cardiaca personalizzato da PixArt, quello del sonno, per l'idratazione e per le medicine. Inoltre, è dotato di impermeabilità fino a 5 ATM. Non mancano poi le notifiche, il meteo, la bussola, il cronometro e la sveglia, oltre al player musicale.

Il nuovo smartwatch UMIDIGI Urun arriva sul mercato ad un prezzo molto convincente di 35 € su AliExpress, ma per ottenere questa cifra, bisognerà aspettare il Singles Day dell'11 novembre 2020, quindi vi consigliamo di aggiungerlo al carrello e di acquistarlo in quella data.

