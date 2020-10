La parata di accessori Xiaomi continua con questa pratica torcia da campeggio realizzata da Mijia e Beebest, disponibile in offerta con codice sconto e in grado di regalare non poche soddisfazione agli utenti in cerca di una soluzione leggera, di dimensioni accessibili e in grado offrire una buona illuminazione.

Codice sconto Xiaomi Mijia Beebest XP-G2: la nuova torcia da campeggio debutta in offerta su GearBest

Realizzata con un corpo in alluminio, la torcia da campeggio Xiaomi Mijia Beebest XP-G2 può essere utilizzata sia come torcia classica che con orientamento verticale, in modo da adattarsi a qualsiasi esigenza e fungere da luce notturna. Piccolo e maneggevole, il dispositivo è in grado di offrire una luminosità fino a 160 ml e di illuminare fino a 40 metri di distanza.

La torcia da campeggio Xiaomi Mijia Beebest XP-G2 debutta sullo store GearBest in offerta con codice sconto. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare per beneficiare del prezzo ridotto. Se non riuscite a visualizzare correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

