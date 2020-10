Il mercato dei dispositivi indossabili si sta facendo sempre più affollato – di certo è un bene per tutti gli appassionati – e quest'oggi anche Ulefone dice la sua con Watch GPS ricordate l'uWear?(a proposito… ), un wearable votato allo sport, caratterizzato da un design casual ed appagante, già disponibile all'acquisto a prezzo scontato grazie ad un'offerta lampo sullo store Banggood.

Ulefone Watch GPS ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo smartwatch

Design e caratteristiche

Il nuovo Ulefone Watch GPS è caratterizzato da un display quadrato da 1.3″, una soluzione TFT a colori con un vetro protettivo con curvatura 2.5D e risoluzione 240 x 240 pixel. Il cinturino è realizzato in materiale anallergico, con un look caratterizzato da una colorazione dominante ed una striscia di colore che attraversa da parte a parte il cinturino. L'effetto finale è davvero carino mentre l'impermeabilità fino a 5 ATM contribuisce a sottolineare l'anima sportiva del device.

Hardware e autonomia

Ovviamente non mancano funzionalità come il monitoraggio continuo dell'attività cardiaca, quello del sonno, 14 modalità sportive. A rendere il tutto ancora più completo troviamo il GPS integrato e la possibilità di interfacciare Ulefone Watch GPS con lo smartphone, in modo da ricevere notifiche e controllare tutti i dettagli tramite l'app companion VeryFitPro.

A bordo troviamo una batteria da 210 mAh, in grado di offrire fino a 7 giorni di autonomia e 25 giorni in standby con monitoraggio cardiaco attivo (40 giorni se disattivato). La ricarica avviene in circa 2 ore, tramite PIN magnetico. Completa il quadro il supporto al Bluetooth 4.2.

Ulefone Watch GPS ufficiale: prezzo e disponibilità | Offerta lampo

Il prezzo di Ulefone Watch GPS è di 36.8€, in offerta grazie al codice sconto dello store Banggood. In basso trovate il link all'acquisto insieme al coupon da utilizzare; nel caso in cui non riuscite a visualizzare il box, provate a disattivare AdBlock.

