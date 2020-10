DxOMark: ecco la top 10 degli smartphone col display migliore

DxOMark ha appena annunciato che, oltre a comparto fotocamera e audio, valuterà anche i display su smartphone. Raccogliendo i dispositivi recentemente testati, ha così stilato una prima classifica contenente i migliori schermi visti finora in ambito mobile.

LEGGI ANCHE:

Quanto è importante l’audio in uno smartphone? DxOMark prova a rispondere

Ecco i migliori display su smartphone secondo il team DxOMark

A guidare la classifica dei display testati da DxOMark troviamo Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G e non ci sentiamo di dargli torto. Come sottolineato nella nostra recensione, il suo pannello raggiunge altissimi standard nel settore. Ha ottenuto i punteggi più alti in molti protocolli, ha un'ottima regolazione della luminosità automatica, è molto fluido e con un motion blur ben controllato ed è estremamente piacevole durante la fruizione dei video. Non mancano degli aspetti da migliorare: saturazione dei colori, luci blu non sempre contenute, un forte aliasing e un touch screen non perfetto.

Sul gradino intermedio del podio troviamo OnePlus 8 Pro, segno del lavoro svolto dal produttore per ottenere un'ottima qualità visiva sui propri smartphone. Pur adottando un pannello Samsung, ha una calibrazione cromatica più accurata. Inoltre, gode di un'ottima fluidità e leggibilità sotto luce diretta del sole, assenza di calo di frame in fase di gaming ed un touch screen molto preciso. Fra i contro, invece, troviamo un forte effetto di aliasing, video da migliorare, luminosità e colori inconsistenti lungo tutto lo schermo, scarsa luminosità notturna con il filtro blu attivo e una luminosità al chiuso da migliorare.

Al terzo posto troviamo nuovamente un flagship coreano, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, i cui pro e contro sono bene o male gli stessi di Note 20. Ecco come appare ad oggi la classifica dei display valutati da DxOMark:

89 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 88 – OnePlus 8 Pro 87 – Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 84 – Apple iPhone 11 Pro Max 83 – TCL 10 Pro 76 – OPPO Find X2 Pro 73 – Xiaomi Mi 10 Ultra 70 – ASUS ROG Phone 3 61 – Black Shark 3 Pro

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu