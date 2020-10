Novità per DxOMark: valuterà anche il display degli smartphone

Si evolve l'impatto che le valutazioni di DxOMark avranno sul mercato degli smartphone, aggiungendo anche il comparto del display. Il team sta espandendo i propri orizzonti in ambito mobile, non relegandosi più unicamente al settore della fotocamera, con cui si sono fatti una nomea negli anni. E dopo l'introduzione della valutazione audio, i punteggi DxOMark si rifletteranno anche sulla qualità degli schermi.

LEGGI ANCHE:

Vivo X50 Pro+ sale sul podio di DxOMark, superando Samsung ed OPPO

DxOMark aggiunge la valutazione del display degli smartphone e rinnova quella della fotocamera

La scelta di DxOMark di aggiungere il display alle proprie valutazioni deriva dalla volontà di divenire una piattaforma che aiuti quanto più possibile i consumatori nelle proprie scelte. L'obiettivo è andare oltre le specifiche indicate dai produttori, valutando parametri quali leggibilità, fluidità dei movimenti, responsività al tocco, lettura notturna e realizzazione di foto e video.

Per introdurre queste nuove valutazioni, DxOMark ha testato vari top di gamma di casa Samsung, Apple, Xiaomi, OnePlus, OPPO, ASUS e così via. Le troverete elencate via via anche sul nostro portale, in modo da capire quale sia il migliore schermo (secondo DxOMark).

Novità anche per la fotocamera

DxOMark ha annunciato anche due importanti novità per la valutazione delle fotocamere. La prima riguarda il test della qualità dell'immagine visualizzata nell'anteprima dell'app fotografica. D'altronde, avere una prima impressione ottimale ed affidabile dell'inquadratura gioca un ruolo fondamentale nella realizzazione delle foto. La seconda riguarda la messa a fuoco, con una rivisitazione dei parametri precedenti: adesso saranno usati nuovi test di laboratorio con poca luce, con le riprese a mano libera e in condizioni di HDR.

Ma non finisce qua. DxOMark ha modificato le proprie valutazioni, aggiungendo il punteggio Anteprima (di cui sopra) e scomponendo il punteggio Zoom a sé stante, vista l'importanza crescente che si ha su smartphone. A cambiare è così la classifica: ad esempio, Xiaomi Mi 10 Pro sale dalla 5° alle 3° posizione, Samsung Galaxy S20 Ultra sale alla 6° posizione ed altri ancora. Trovata la classifica aggiornata nella pagina dedicata.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu