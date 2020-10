Codice sconto tostapane Xiaomi Pinlo PL-T075W1H

Xiaomi continua a stupirci con prodotti di ogni genere; dalla cura della casa alla bellezza, fino ad arrivare in cucina. Proprio in quest'ultimo ecosistema, l'azienda cinese pare trovarsi a proprio agio tra cuoci riso, friggitrici ad aria ed accessori. Se siete interessati ad arricchire la vostra collezione arriva Xiaomi Pinlo PL-T075W1H un tostapane che si caratterizza per compattezza ed efficienza, disponibile in offerta con codice sconto direttamente dai magazzini europei.

Il tostapane Xiaomi Pinlo PL-T075W1H scende di prezzo grazie a questo codice sconto

Il tostapane Xiaomi Pinlo PL-T075W1H segue le linee essenziali e minimal che contraddistinguono tutti i prodotti del brand, nonostante si tratti di un dispositivo realizzato da una compagnia affiliata. Il funzionamento non è dissimile da altri tostapane: il corpo è in plastica e acciaio inossidabile 340, mentre la sua potenza nominale di 750W riesce a cuocere una più disparata varietà di ingredienti, dal pane fino ad arrivare a prodotti più complessi.

Struttura e design ridotte al minimo, così da favorire un peso di appena 1 kg. Utilizzare il tostapane sarà più semplice che mai: basterà scegliere una delle 6 velocità di cottura presenti ed il Pinlo agirà in men che non si dica. Il tostapane Xiaomi Pinlo è disponibile in offerta con codice sconto sullo store Banggood: in basso trovate il link all'acquisto ed il coupon dedicato. Inoltre vi segnaliamo che si tratta di un prodotto con spedizione gratis dall'Europa. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu