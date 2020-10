Avere a che fare con i vari tipi di pavimento non è mai semplice, soprattutto quando vanno puliti. Perciò è importante scegliere un aspirapolvere, magari lavapavimenti, che garantisca un'adeguata pulizia, come fa lo Xiaomi Deerma TJ200, che va in sconto in offerta lampo ad un prezzo davvero ottimo su Cafago spedito da Europa gratis.

Xiaomi Deerma TJ200 è l'aspirapolvere lavapavimenti top in offerta lampo su Cafago

Quali sono le migliori qualità di questo utile elettrodomestico? L'aspirapolvere lavapavimenti Xiaomi Deerma TJ20 è dotato di una potenza massima di 1200 W, con una potenza di aspirazione di 18kPa, con un contenitore della polvere da 6 litri (3.5 litri nel caso dei liquidi). Esso è piuttosto compatto, nelle dimensioni 53.6 x 30.6 x 29 cm con un peso di 5.07 kg. Il cavo si estende fino a 5 m, ed è anche certificato IPX4.

Il sistema di filtraggio dello Xiaomi Deerma TJ200 è formato da 4 strati con foro stenopeico, rete filtrante HEPA da 150 mm, filtro all'input e all'output dell'aria. Gli accessori inoltre possono essere posizionati sul serbatoio.

L'aspirapolvere lavapavimenti Xiaomi Deerma TJ200 arriva in sconto con offerta lampo al prezzo di 68 € su Cafago, con tanto di spedizione da Europa gratis.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu