Siamo sempre più avvezzi alla visione di contenuti video in streaming, con i vari servizi a pagamento che fanno ormai parte del nostro quotidiano. Capita a volte però che le nostre TV o non siano smart o, se lo sono, magari hanno un sistema operativo rivedibile. Proprio per questo lo smart TV Box AX95 in sconto con codice Coupon e offerta lampo su Geekbuying e spedizione da Europa.

AX95: lo smart TV Box ha 4 GB di RAM, 64 GB di storage, Android 9.0 ed è in sconto con Coupon su Geekbuying

Il design dello smart TV Box Android AX95 in offerta è moderno, sembra quasi una console ed al suo interno ha una componentistica niente male per il settore. Infatti, troviamo 4 GB di RAM, ben 64 GB di storage, un chipset Amlogic S905X3-B che permette la visione di contenuti in HDR Dolby Vision, HDR10+, HDR10 e HLG. Presente il codec H265.

Non manca la visione di contenuti 4K, 8K, Wi-Fi Dual-Band, le Google App per Android TV, Android 9.0 Pie, Dolby Audio, DLNA, AirPlay. Incluso in confezione anche il comodo telecomando. Le porte incluse sono per Micro SD, USB 3.0, DC, HDMI, LAN, USB 2.0, AV e Ottico.

Lo smart TV Box Android AX95 va in sconto con codice Coupon e offerta lampo su Geekbuying al prezzo di 45.50 €, un costo ottimo per le sue specifiche così complete, senza dimenticare la spedizione da Europa.

