Se siete in cerca di uno smartwatch votato allo sport, che non si fa mancare nulla (nemmeno la possibilità di effettuare la misurazione della temperatura corporea), allora date un'occhiata al “piccolo” TicWris GTS, una soluzione economica e completa, in offerta a soli 18€ grazie al codice sconto dedicato.

Equipaggiato con un display TFT da 1.3″ con risoluzione 240 x 240 pixel, TicWris GTS adotta un design quadrato ed un corpo in policarbonato, con impermeabilità IP68. Oltre alla misurazione della temperatura corporea è possibile monitorare anche il livello di ossigeno nel sangue e l'attività cardiaca. Ovviamente non manca la possibilità di ricevere notifica per chiamate, messaggi ed applicazioni: il dispositivo è dotato di connettività Bluetooth 4.0 ed è in grado di collegarsi allo smartphone tramite l'app companion.

Lo smartwatch TicWris GTS è disponibile in offerta con codice sconto sullo store GearBest. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare. Nel caso in cui non riusciate a visualizzare il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.