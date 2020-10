Xiaomi aggiorna MIUI Launcher e Mi Home: nuovo design e fix di bug

Dopo il debutto della MIUI 12 da parte di Xiaomi, il team di sviluppatori software hanno rilasciato nuovi aggiornamenti per MIUI Launcher e per l'app Mi Home. Per quanto riguarda il launcher proprietario, è iniziata la diffusione della versione V4.21.0.2381-10131834. Per quanto si tratti di una versione alpha della build, porta con sé diverse novità.

LEGGI ANCHE:

MIUI 12: una nuova funzione rileva se l’hardware del tuo Xiaomi è originale

Xiaomi rilascia un nuovo aggiornamento per MIUI Launcher e l'app Mi Home

L'aggiornamento di Xiaomi del MIUI Launcher presenta il seguente changelog:

Risolti alcuni bug nella modalità di Super Risparmio Energetico

Risolto il problema nello switch di app tramite gesture e della schermata home che non risponde

Corretta la visualizzazione degli widget consigliati nelle ROM internazionali

Corretto un problema nella visualizzazione delle informazioni sulla memoria

Regolata la dimensione degli angoli stondate delle icone e risolti i problemi di multi-livello

Corretto un bug di scrolling che causava il crash della home

Ottimizzata la finestra ridimensionata nella modalità di editing

Nuovo design per la cartella desktop

Per quanto riguarda l'app Xiaomi Mi Home, l'aggiornamento porta con sé la versione V5.8.33. Fra le novità troviamo migliorie per la UI, più controlli con l'assistente vocale Mi AI, ottimizzazioni e risoluzione di alcuni bug noti. Potete aggiornarla direttamente tramite il Google Play Store:

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu