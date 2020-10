Non è più una novità che ad oggi, tutti i maggiori player dell'elettronica di consumo, specie nel settore smartphone, hanno almeno un paio di auricolari Bluetooth wireless. A questa cerchia si aggiunge anche Meizu, che ha appena lanciato le nuove cuffie TWS Buds, sfidando Realme per il mercato indiano, visto il targt di prezzo.

Meizu Buds: cuffie TWS semi in-ear di buon livello a prezzo contenuto

Se dovessimo dare uno sguardo al design delle Meizu Buds, è chiaro che anche il produttore cinese segue il filone dei brand che si sono ispirati alle Apple AirPods per produrre le proprie semi in-ear, anche nel colore. Se guardiamo alle specifiche, notiamo comunque che sono un'ottima soluzione, considerando i driver dinamici in Grafene da 13 mm, restituendo buoni bassi ed una buona qualità audio.

Al loro interno, le Meizu Buds hanno integrato il chipset Airoha AB1562M con connettività Bluetooth 5.0, oltre al sistema di riduzione del rumore ambientale (ENC) a doppio microfono. Sono anche molto leggeri, pesando solo 3.1 grammi per auricolare e non mancano i controlli touch. Quanto alla durata, per l'autonomia il produttore ha garantito 5 ore di ascolto continuo e 20 grazie al case. Molto buona la certificazione agli spruzzi e alla polvere IPX5.

Attualmente le Meizu Buds sono stati lanciati in India, andando in diretta competizione con le Realme Buds Air, soprattutto nella fascia di prezzo, dato che costano 3499 rupie, circa 40 €.

