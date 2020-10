Se c'è una compagnia che da oltre 20 anni si distingue per essere tra le preferite degli utenti quanto a soluzioni di informatica, quella è sicuramente Acer. Il brand taiwanese negli anni ha lanciato determinate serie di prodotti portatili che hanno fatto grande il marchio, come la serie Acer notebook TravelMate e Aspire, ma anche le più recenti per ultrabook Swift e Spin, oltre a Chromebook, monitor da gaming e perfino proiettori. Per questo, ha rinnovato tutta la sua line-up per il 2020/2021.

Acer: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova line-up di notebook, monitor gaming e proiettori

Acer notebook Swift 3X, Spin 3 e 5, Aspire 5

Partendo dai prodotti consumer, Acer ha lanciato una versione migliorata di quello che è ormai un classico degli ultrabook, il nuovo Swift 3X. La nuova macchina presenta un peso leggero da 1.37 kg, un display Full HD IPS da 14″, una scheda grafica dedicata Intel Iris Xe Max, CPU Intel Core di 11a Generazione, Wi-Fi 6 e porte Thunderbolt 4. Lo Swift 3X arriverà in Italia da gennaio 2021 con prezzo a partire da 1199 €.

Passando poi alla serie Acer Spin 3 e 5, il produttore ha scelto per la versione ultra-leggera dei suoi notebook convertibili con un display da 13.3″ IPS con risoluzione fino a WQXGA (2560 x 1600 pixel) con rapporto 16:10 e 3:2 con tecnologia VertiView (Spin 5). Entrambi hanno un peso da 1.2 kg, una CPU Intel Core 11a Generazione fino a i7, scheda grafica Intel Xe, porte Thunderbolt 4, Wi-Fi Killer 1650, supporto all'Acer Active Stylus a 4096 punti di pressione. Spin 3 e 5 disponibili da Gennaio e Febbraio con prezzi a partire da 1099 (Spin 3) e 1199 € (Spin 5).

Infine, la nuova gamma di un'icona dei notebook consumer, l'Aspire 5, si rinnova con specifiche molto interessanti, sempre con chipset Intel Core 11a Generazione, scheda grafica fino a NVidia GeForce MX350, il display touchscreen fino a 17.3″ IPS Full HD con screen-to-body ratio all'80%, memoria fino a 24 GB di RAM DDR4, SSD PCIe fino a 1 TB e HDD fino a 2 TB. Non manca il Wi-Fi 6. Il prezzo dell'Aspire 5 nei vari formati partirà da un comodo 629 € a partire da Dicembre 2020.

Acer Chromebook Spin 513, Enterprise Spin 513, ChromeBox CXI4 e Enterprise CXI4

Dopo la gamma di notebook consumer Windows, passiamo ai Chromebook di Acer, che si arricchiscono di nuova potenza ed efficienza grazie ai chipset Qualcomm e Intel Core. Partendo dall'Acer Chromebook Spin 513 ed Enterprise Spin 513, abbiamo una soluzione innovativa basata sull'architettura CPU Snapdragon 7c a 8 nm, con GPU Adreno 618 e tanta autonomia fino a 14 ore. Essi sono anche molto leggeri, pesando 1.2 kg e sono anche molto sottili (1.55 cm). Come tutta la serie Spin, essi hanno un display da 13.3″ IPS Full HD convertibile fino a 360°.

Per la memoria, abbiamo fino a 8 GB di RAM LPDDR4X e fino a 128 GB di storage. Presenti due porte Type-C e Bluetooth 5.0. Supporto al 4G LTE opzionale. La versione Enterprise è dotata del sistema operativo Chrome OS per aziende, con tante funzionalità dedicate all'impresa. Il prezzo di partenza dei Chromebook Spin 513 ed Enterprise a partire da gennaio e febbraio 2021 è di 429 e 699 €.

Continuando la carrellata, passiamo alle soluzioni PC Desktop con Chrome OS e CPU Intel. Infatti, gli Acer Chromebox CXI4 ed Enterprise CXI4 sono una soluzione per chi non vuole rinunciare a specifiche di gran livello ma con tutta la comodità di una soluzione fissa. Dotati di un chipset Intel Core di decima Generazione fino a i7, hanno porte Type-C e 3.2 Gen 2 per ogni tipo di utilizzo, oltre alle porte HDMI. Non manca il supporto al Wi-Fi 6 ed una porta Ethernet RJ45. Quanto al prezzo, i Chromebox CXI4 ed Enterprise partono da 569 e 639 € con uscita nel primo trimestre 2021.

Acer notebook TravelMate P2, P4 e Spin P4

Dopo prodotti più rivolti ai consumer ed un'utenza più particolare, passiamo ora ad una certezza della gamma Acer, la serie TravelMate per il business. I modelli presentati sono 3 e sono l'Acer TravelMate P2, P4 e Spin P4. Tutti i modelli hanno chipset Intel Core di undicesima generazione con GPU Intel Iris Xe o NVidia GeForce MX350, fino a 32 GB di RAM DDR4, SSD PCIe 4 lane e SSD M.2 da 1 TB. I display sono tutti da 14″ Full HD IPS, con lo Spin P4 che ha un vetro Gorilla Glass. Tutti i TravelMate hanno certificazione militare MIL-STD-810G. Supporto opzionale al 4G LTE. Il prezzo dei TravelMate P2, P4 e Spin P4 parte da 759 € e saranno disponibili da novembre 2020.

Porsche Design Acer Book RS

Vista la sostanza, passiamo all'eleganza e la qualità con il Porsche Design Acer Book RS, un notebook di alta fascia dotato di display IPS Full HD da 14″, processore i7 11a Gen, Intel Iris Graphics Xe e GPU opzionale NVidia GeForce MX350, 16 GB di RAM, Wi-Fi 6, Thunderbolt 4, e tante altre feature top gamma. Il prezzo del kit premium package con mouse e kit viaggio dedicati, parte dai 2.399 €.

Acer Monitor gaming Predator e Nitro, Proiettori

Oltre ai notebook e ChromeBox, Acer ha presentato una serie di prodotti accessori sia da gaming sia per la multimedialità. A partire dai Monitor Gaming Acer Nitro e Predator, ben 6 modelli con risoluzione fino al 2K e diagonale fino ai 34″ con refresh rate fino a 280 Hz in overclock. Il prezzo dei monitor Acer parte dai 319 € e saranno disponibili a partire da dicembre 2020 e gennaio 2021.

Passando ai proiettori, Acer ha presentato la rinnovata gamma di proiettori business e monitor per PC Desktop per le serie PD, XL, UL, PL (proiettori) e BL e CBL per i monitor. I proiettori hanno una risoluzione fino ai 1080 p e refresh rate fino ai 120 Hz. I monitor raggiungono invece i 2K fino ai 27″ con gamma sRGB fino al 99%. Quanto ai prezzi, per i proiettori si parte da 1199 €, mentre i monitor saranno disponibili da gennaio 2020 con prezzi a partire da 239 €.

Acer Smart Speaker Halo

Concludiamo la line-up 2021 di Acer con il nuovo Smart Speaker Halo, dotato di illuminazione RGB regolabile, dotati di supporto a Google Assistant con audio DTS. Halo arriverà a dicembre 2020 ad un prezzo a partire da 119 €.

