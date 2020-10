Vi avevamo parlato in queste settimane della dash camera per auto con visione notturna Lanmodo Vast Pro, prima con la campagna sul sito ufficiale e poi in crowdfunding in anteprima. Ora, l'utile accessorio vede la campagna su Indiegogo avviata con tanto di grande sconto in Super Early Bird.

Lanmodo Vast Pro: ecco la dash camera per auto con video in 1080p, visione notturna e monitor parcheggio H24 a prezzo top su Indiegogo

Il Lanmodo Vast Pro è una dash camera molto completa, dotata di un ampio display in grado di visualizzare video in 1080p a colori sia per la camera frontale che posteriore, con possibilità di raccolta dati fino a 128 GB. L'angolo di visuale poi è molto ampio, fino a 45° e fino a 300 metri in ogni condizione meteo.

Inoltre, il Lanmodo Vast Pro è dotato di un monitor di parcheggio con visione notturna, così da monitorare sempre la propria auto senza rimanere ignari di urti e altre avversità. Il tutto poi è supportato dal G-Sensor che registra proprio ogni tipo di collisione. Con un cavo di alimentazione, esso può diventare una camera di videosorveglianza per esterni.

Se volete acquistare Vast Pro su Indiegogo, adesso è il momento giusto per farlo, in quanto è attualmente in mega-sconto Super Early Bird a 168 € (con un risparmio di oltre 300 €), ma la disponibilità è molto limitata (100 pezzi). La spedizione partirà poi dal gennaio 2021.