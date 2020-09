Vivo X50e 5G è stato appena presentato ufficialmente ed è l'ennesimo modello destinato alla fascia mid-range, pur con supporto 5G. Ormai questo aspetto della connettività è una feature onnipresente su una certa fascia di prezzo, specialmente quando si parla di modelli destinati alla platea asiatica. Si tratta così del terzo modello che va a comporre la famiglia X50, per quanto le forme non siano similari, anzi.

Vivo X50e 5G ufficiale: tutto quello che devi sapere

Dal punto di vista estetico, infatti, Vivo X50e 5G non ha né lo schermo forato né il modulo fotografico dei modelli della serie X50. La somiglianza è molta se si prende il precedente Vivo Y51, sia davanti che dietro. Sul fronte abbiamo uno schermo AMOLED da 6,44″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9, dotato di sensore ID sotto allo schermo e notch a goccia per ospitare la selfie camera da 32 MP f/2.0. Questo in dimensioni di 162,05 x 74,97 x 8,88 mm per 200 g, con una scocca che comprende al suo interno una batteria da 4350 mAh con ricarica rapida a 33W.

Come anticipato, sul posteriore ritroviamo la quadrupla fotocamera con sezione romboidale. Questa contiene sensori da 48+13+8+2 MP f/1.79-2.46-2.2-2.4, comprensiva di teleobiettivo, grandangolare e macro. Il tutto è capitanato dallo Snapdragon 765G di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno espandibile via microSD. Non mancano elementi come porta USB Type-C ed ingresso mini-jack da 3,5 mm.

Prezzo e data

Disponibile nelle colorazioni Water Mirror e Night, Vivo X50e viene venduto in Taiwan al prezzo di 13.990 NT, pari a circa 412€.

