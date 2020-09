Dopo l'introduzione di ben nove smartphone durante il mese di agosto, Paranoid Android dà il benvenuto alla release Quartz 5, sempre basata su Android 10 e disponibile al download tramite il portate ufficiale: a questo giro vengono introdotti nuovi smartphone, ossia Xiaomi Mi A3 e Mi 6X, e arrivano alcune funzionalità aggiuntive che vanno a migliorare l'esperienza utente. Inoltre il team di sviluppo conferma che questa sarà la quinta e ultima versione stabile di Quartz e che ora ci si concentrerà sulla release Alpha di Ruby, prossima edizione della Paranoid Android.

Paranoid Android Quartz 5 aggiunge il supporto a Xiaomi Mi A3 e Mi 6X ed introduce varie novità

Per quanto riguarda le novità, come anticipato, Paranoid Android Quartz 5 introduce il supporto all'Android One Xiaomi Mi A3 e al Mi 6X. In merito al passaggio alla versione stabile 5 per i modelli con a bordo la Quartz 4, è in fare di rilascio un aggiornamento tramite OTA. Di seguito trovate il changelog completo che illustra le nuove feature.

Clicca qui per il changelog completo September security patchset.

App Locker version 1.1.

DC Dimming.

Lockscreen SmartSpace.

Ringer Mode Gestures.

New FOD icon and animation.

Permissions Hub.

Ovviamente la release è ancora una volta basata su Android 10. Tra le novità trova spazio il supporto al DC Dimming (qui trovate tutti i dettagli), nuove personalizzazioni per l'App Locker di sistema ed altre migliorie.

Paranoid Android con Android 10 per tanti smartphone OnePlus e Xiaomi: ecco i modelli supportati ed i link al download

Come anticipato in apertura, Paranoid Android Quartz 5 con Android 10 è l'ultima versione stabile targata Quartz: se siete interessati ad passare a questa Custom ROM (tra le più apprezzate), in basso trovate l'elenco degli smartphone supportati, tra cui figurano tanti Xiaomi e OnePlus, ed il link alla pagina di download.

ASUS ZenFone Max Pro M2

ASUS ZenFone Max Pro M1

Samsung Galaxy Note 3

OnePlus OnePlus 7 Pro OnePlus 6/6T OnePlus 3/3T OnePlus 5/5T OnePlus 7T Pro

Xiaomi – Redmi – POCO Xiaomi Redmi 5 Xiaomi Mi 8 Xiaomi Mi 9T Pro / Redmi K20 Pro Xiaomi Mi Mix 2 Xiaomi Mi Mix 2S Xiaomi Redmi Note 8/8T Xiaomi Redmi 3S Xiaomi Redmi 4A Xiaomi Redmi 6 Pro Xiaomi Redmi Note 5 / Note 5 Pro Xiaomi Mi A2 Xiaomi Mi 8 Pro Pocophone F1 Xiaomi Mi 9 Xiaomi Mi 9T / Redmi K20 Redmi 5 Redmi 7 / Y3 Xiaomi Mi A3 Xiaomi Mi 6X



Infine, qui trovate la pagina per i download, con tutte le release Paranoid Android per gli smartphone supportati. Per maggiori dettagli date un'occhiata ai sito ufficiale del gruppo o, in alternativa, in fonte trovate un pratico elenco per i thread di XDA dedicati ai singoli modelli.

