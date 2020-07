Xiaomi continua a crescere anche in borsa: salita la quota delle sue azioni

Xiaomi, nell'ultimo periodo, vive probabilmente una delle fasi di crescita più alte dalla sua fondazione nel 2010. I numeri parlano chiaro sia in termini di vendite, sia in termini di quotazioni in borsa, dove ad Hong Kong ha registrato un incremento di valore delle sue azioni per ben 5 giorni consecutivi.

Xiaomi: le azioni in borsa salgono a 16 HK$ dopo cinque giorni di crescita costante

Per il brand di Lei Jun, questa crescita è la più alta dal 2018, dato che mai prima d'ora aveva fatto registrare una costante di crescita così alta e soprattutto mai per cinque giorni consecutivi, dove il valore della quota di mercato è salita del 20%. Infatti, un'azione in borsa di Xiaomi all'Hang Seng di Hong Kong vale ad oggi 16 HK$ (dollari hongkonghesi) e pensare che fino al 2 luglio scorso, il valore delle azioni era fermo a 14 dollari, mentre un anno fa era addirittura la metà.

Ma quali sono i segreti del successo finanziario del brand? In parole povere, il fatto che si sia investito fortemente nell'IoT ha determinato il favore del mercato, che ha trovato in Xiaomi una compagnia in grado di fornire dispositivi interconnessi con efficacia in ogni angolo della casa e della vita del consumatore.

Questo ovviamente, ha portato ad un'importante crescita dei profitti anche in un periodo davvero difficile come quello della pandemia che si è poi tradotto nel successo ottenuto in borsa. Per capire ovviamente se il futuro sarà altrettanto proficuo, bisognerà vedere le mosse di Xiaomi nei prossimi mesi, che nonostante siano autunnali, per la tecnologia sono molto caldi.

