OPPO Super Flash Charge 125W ufficiale: ricarica completa in soli 20 minuti!

Come da programma, OPPO ha finalmente alzato il sipario sulla sua nuova tecnologia di ricarica rapida, una soluzione che spinge l'acceleratore ed arriva fino alla bellezza di 125W. La Super VOOC fa un ulteriore passo avanti e si presenta sotto forma di Super Flash Charge 125W: OPPO lascia di stucco e ci proietta verso un mondo tutto nuovo per il settore degli smartphone, con tempi di attesa per la ricarica ridotti quasi all'osso. Ma bando alle ciance, andiamo a scoprire tutto quello che c'è da sapere su questa novità!

OPPO presenta la nuova tecnologia Super Flash Charge, con ricarica rapida da 125W

Alla massima velocità con la nuova Flash Charge di OPPO!

L'ultima frontiera dell'innovazione di OPPO in fatto di ricarica rapida è la nuova tecnologia Super VOOC da 125W. Grazie ad un algoritmo di crittografia avanzato e all'ausilio di rigidi regolatori di controllo della temperatura è possibile utilizzare in modo sicuro ed efficiente il dispositivo dedicato alla nuova ricarica flash. Questa novità da primo della classe è in grado di ricaricare una batteria da 4.000 mAh fino al 41% in 5 minuti, mentre la ricarica completa avviene in soli 20 minuti. Allo stesso tempo, la nuova tecnologia è compatibile con i precedenti protocolli di ricarica flash Super VOOC e VOOC; inoltre non manca il supporto ai protocolli 65W PD e 125W PPS. Al momento risulta essere la tecnologia di ricarica rapida più avanzata del settore!

Evoluta dal design tecnico di Super VOOC, la carica flash da 125W è stata sottoposta a un completo aggiornamento dell'architettura dal punto di vista hardware. Può supportare uno schema di ricarica fino a 20V 6.25A e possiede proprietà di densità di potenza notevolmente migliorate per ridurre efficacemente il tempo di ricarica e contemporaneamente non aumentare le dimensioni del caricabatterie.

In termini di batteria, è dotato di celle a doppio-6C con un rapporto di carica all'avanguardia, strutture a schede multiple tra le migliori del settore, pompe di carica e un MCU altamente integrato per migliorare l'efficienza di carica.

Un occhio di riguardo alla sicurezza

Inoltre, la tecnologia alla base della carica flash da 125W ha migliorato le proprie caratteristiche in termini di protezione di sicurezza del sistema, aggiungendo 10 sensori di temperatura addizionali che monitorano lo stato di carica e garantiscono la massima sicurezza durante la il processo di ricarica. Inoltre, la piattaforma utilizza misure di protezione da sovratensione con fusibili, attacco Type-C e algoritmo di crittografia ad alta resistenza a 128 bit per aumentare la sicurezza.

A quando il primo flagship con ricarica da 125W?

Mentre la soluzione di OPPO è ormai ufficiale e pronta ad arrivare nelle nostra tasche (quale sarà il primo flagship con ricarica da 125W secondo voi?), gli altri produttori non sono rimasti con le mani in mano. iQOO ha presentato la sua FlashCharge da 120W, mentre la tecnologia di Realme farà capolino nel corso di un evento fissato per il 16 luglio. Nel frattempo anche Xiaomi è pronta a dire la sua, anche se per il momento tutto sembra muoversi solo sotto la superficie. Insomma, quello che si prospetta è ancora una volta un campo di battaglia con i migliori brand pronti a sfidarsi sul terreno della ricarica ultra rapida. E una cosa è certa: ne vedremo delle belle!

Dimensioni ridotte e portabilità per i nuovi caricabatterie High Power

Oltre alla nuova tecnologia da 125W, OPPO ha annunciato anche una serie di soluzioni di tutto rispetto in termini di caricabatterie. La compagnia cinese ha lanciato il più piccolo e sottili mini-caricabatteria Super VOOC da 50W al mondo, insieme al mini Flash Charger da 110W, con un'architettura unica a doppio livello.

La nuova soluzione da 50W arriva con uno spessore di soli 1.05 cm: grazie al suo design (e alla dimensioni simili a quelle di un porta biglietti da visita) sarà possibile inserirlo direttamente nel taschino della camicia, dettaglio che lo rende estremamente comodo. Ovviamente il caricabatterie mini è compatibili con i protocolli VOOC e quelli mainstream come 27W PD e 50W PPS e può caricare una varietà di dispositivi (tra cui telefoni e laptop).

Per quanto riguarda il mini Flash Charger da 110W, anche in questo caso si sfidano i limiti delle dimensioni e dell'efficienza degli adattatori ad alta potenza. Oltre ad utilizzare l'innovativa architettura a doppio livello per ottenere una conversione di potenza ad alta efficienza e un controllo dell'aumento della temperatura, il mini-caricabatterie flash da 110W è costruito sulla combinazione di strutture in laminato e compatte che ne riduce al minimo le dimensioni a soli 35.76 cm³, rendendolo simile alle dimensioni di un normale caricabatterie da 18W.

