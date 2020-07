EMUI 11: no, questa non è la roadmap ufficiale di Huawei

Anche se la EMUI 10.1 sta completando il suo ciclo di aggiornamenti, si parla già da mesi della EMUI 11. La stessa Huawei si è esposta in merito, dando un antipasto sulle novità della prossima UI. Non dovrebbe molto all'annuncio ufficiale, previsto per la Huawei Developer Conference 2020 previsto per il periodo di agosto/settembre. Data l'apparente vicinanza del debutto, è comparsa in rete quella che sembrerebbe essere la roadmap del futuro aggiornamento.

Spunta una roadmap della EMUI 11 di Huawei, ma non è attendibile

Stando a quanto qua elencato, ecco quali sarebbero i modelli che dovrebbero ricevere la EMUI 11:

Huawei P40, P40 Pro, P30, P30 Pro Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 30 RS Porsche Design, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 X (5G), Mate 20 Porsche RS, Mate X Nova 6, Nova 6 5G, Nova 5T, Nova 5, Nova 5 Pro, Nova 5Z, Nova 5i, Nova 5i Pro MatePad, MediaPad M6

Honor 30, 30 Pro, 20, 20 Pro, 20S, 20 Youth Edition V30, V30 Pro, V20 9X, 9X Pro



La realtà è che, per quanto sia verosimile, questa non è assolutamente una roadmap ufficiale o ufficiosa. A partire dagli evidenti errori di battitura, spesso presenti in questo tipo di leaks raffazzonati che vengono creati sul web cinese. Inoltre, non si tratta di niente di inedito, data che l'immagine è stata creata sulla base dei dati di cui vi abbiamo parlato in precedenza. Si tratta di una lista di modelli che plausibilmente dovrebbero ricevere l'aggiornamento alla EMUI 11, sulla base di quanto accaduto con i precedenti update.

