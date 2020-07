Ricordate la rivoluzione flessibile di Nubia? Presentato durante il MWC 2019, il modello Alpha ha lasciato di stucco sia per il suo stile che per il concept che porta con sé (e che ha anche ispirato anche Amazfit X). Si tratta infatti di una sorta di ibrido tra smartwatch e smartband, con un display OLED flessibile prodotto da Visionox e tutte le funzionalità… di uno smartwatch! Insomma, si tratta dell'ibrido definitivo e ora diventa ancora più appetibile: Nubia Alpha, infatti, è disponibile in offerta con codice sconto a 100€ in meno.

Nubia Alpha disponibile in offerta a metà prezzo (anche con codice sconto applicabile)

L'indossabile viene proposto in sconto a 299€ sullo store ufficiale di Nubia (dov'è stato lanciato in vendita per l'Europa lo scorso anno). Nonostante ciò il prezzo più appetibile per Nubia Alpha è su AliExpress, direttamente dallo shop ufficiale del brand presente sulla piattaforma di e-commerce. Infatti qui sarà possibile risparmiare quasi 100€!

Per chi avesse bisogno di un recap, il terminale arriva con un ampio pannello da 4″ ed è dotato di Bluetooth, Wi-Fi, support eSIM e una fotocamera da 5 MP. Il cinturino è realizzato in acciaio inossidabile anodizzato mentre il chipset a bordo è lo Snapdragon Wear 2100, con 1 GB di RAM e 8 GB di storage. Completa il quadro una batteria da 500 mAh.

Il Nubia Alpha è disponibile a prezzo scontato su AliExpress e utilizzando il codice sconto del venditore (cliccando sul pulsante Ottieni Coupon sotto il prezzo di vendita) sarà possibile risparmiare altri 1.82€. Il prezzo finale del dispositivo sarà di 204.9€ (con spedizione gratis), decisamente appetibile: qui trovate la pagina dedicata al prodotto.

