Addio Mijia: cambio di nome in Xiaomi Smart Life

Mijia rappresenta uno dei capostipiti del successo globale riscosso da Xiaomi. Un brand forte non soltanto dei propri smartphone, ma anche di tutta una serie di dispositivi pensati per rendere più smart la propria vita. Non sarà il marchio più famoso al mondo, ma dietro la linea Mijia si nascondono tutti quei prodotti di cui spesso vi parliamo e di cui spesso ci chiedete. Bollitori per l'acqua, vaporizzatori, purificatori, lavatrici, ventilatori, cacciaviti, anti-zanzare, proiettori e chi più ne ha più ne metta. Potremmo continuare fino a domani ad elencare oggetti ma non è quello il punto. La notizia odierna è che la denominazione Mijia verrà ufficialmente abbandonata, in favore di Xiaomi Smart Life.

Cambio di piani per Xiaomi: addio Mijia, benvenuta Xiaomi Smart Life

L'annuncio effettuato sul social Weibo arriva dalla pagina Mijia. Anzi, dovrei dire dalla pagina Xiaomi Smart Life, dato che è proprio qua che è avvenuto lo switch di nome. Tuttavia, niente paura: si tratta soltanto di un cambio di nome che dovrebbe riguardare soltanto il social. Uso il condizionale perché quando si parla di Xiaomi e scelta dei nomi c'è sempre una certa confusione.

L'identità del brand parte sin dallo stesso nome: tradotto, “Mijia” significa proprio “Xiaomi Smart Home“. Alché verrebbe da chiedersi perché non cambiare il nome in questo, ma tant'è. Rimane immutato il logo, rappresentato dall'unione delle lettere M e J per riportare alla mente uno scudo. Anche l'identità del brand dovrebbe rimanere sostanzialmente invariata, con linee minimal ed una colorazione a tinte bianco e nero.

