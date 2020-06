Quando si parla di modding, uno degli elementi spesso indispensabili per le varie operazioni di modifica è la TWRP. Per quanto non ancora in maniera ufficiale, la custom recovery del progetto TeamWin è adesso disponibile per Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro. Questo, in accoppiata ai codici kernel rilasciati mesi fa, permetterà ai più smanettoni di personalizzare i due smartphone come più preferiranno.

La TWRP è disponibile per Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, anche se non ufficialmente

Forse potreste non saperlo, ma produrre una custom recovery per smartphone basati su Android 10 non è facile. Il progetto TWRP sta andando incontro ad una corposa ristrutturazione, a seguito dei numerosi cambiamenti introdotti da Google nella recovery AOSP di Android 10. Per questo le TWRP ufficiali stanno tardando ad arrivare, a differenza dei vari progetti indipendenti sparsi in rete (come questo caso).

Questa TWRP per Mi 10 e Mi 10 Pro si basa sulla versione 3.3.1 della TWRP originale. Tuttavia, a causa di varie limitazioni tecniche, questa TWRP non va flashata permanentemente per ragioni di stabilità. Al contrario, viene consigliato di fare il boot temporaneo tramite Fastboot.

TWRP per Xiaomi Mi 10

TWRP per Xiaomi Mi 10 Pro

